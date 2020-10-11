Семнадцать на одного: в сети появились видео эпичных задержаний в Минске

Во время протестов в Минске в воскресенье, 11 октября силовики провели брутальные задержания, набрасываясь на отдельных участников акций большими группами, в шлемах, с дубинками, а некоторые даже с автоматами.

Видео некоторых задержаний опубликовано в Telegram-канале местного издания TUT.BY.

На кадрах, которые сняты на улице Зыбицкой, люди в форме и с оружием в руках догоняют протестующих. Одному из них угрожают автоматом, а другой – получает прикладом в лицо.

Еще одного из задержанных силовики грубо валят на землю.

На видео, которое было снято во дворах недалеко от станции метро “Пушкинская”, зафиксировали, как минимум 17 силовиков в шлемах задерживают одного человека.

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что в столице Беларуси было задержано несколько десятков человек за участие в несанкционированных акциях.

Как сообщал “источник”, в воскресенье, 11 октября, в центре Минска начались столкновения силовиков с демонстрантами. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.