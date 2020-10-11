Школы и садики могут закрыть: Минобразования заявило о переходе на дистанционное обучение

Уже в понедельник, 12 октября, школы получат письменные рекомендации от Министерства образования с четкими инструкциями перехода на онлайн-обучение. Это призвано сдержать распространение коронавируса в Украине.

Как пишет PavlovskyNEWS в Telegram, об этом сообщили в пресс-службе профильного министерства.

Отмечается, что окончательное решение о закрытии школ и детских садов будут принимать местные власти, но если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, это решение будет принято.

Отметим, ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет призвал учебные заведения организовать дистанционное обучение на следующие две недели. Шкарлет призвал украинцев, обращаясь в том числе и к родителям школьников, найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для учащихся.

Как сообщал “источник”, за прошедшие сутки, 10 октября, в Украине обнаружили 4768 случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее в стране был установлен новый антирекорд – 5 728 случаев.