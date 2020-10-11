Прогремел взрыв, в ход пошли дубинки: на митинге в Беларуси произошли жесткие стычки, видео

В столице Беларуси Минске в воскресенье, 11 октября, проходит массовая акция протеста, произошло несколько столкновений между протестующими и силовиками.

Об этом сообщает “TUT.BY новости” в Telegram.

Очевидцы сообщают, что в Минске возле Стелы взорвалась одна светошумовая граната. Кроме того, несколько сотрудников применили газ из баллончиков.

Также у Стелы произошла большая драка протестующих с бойцами ОМОНа. Силовики бьют людей дубинками. Сообщается о многочисленных жестких задержаниях.

Как сообщал “источник”, 11 октября силовики начали задерживать журналистов в Минске. Известно о задержании не менее трех работников информационного агентства ТАСС. Свидетели задержания сообщили, что это были люди в синих жилетах с надписями “Пресса”. Впоследствии в сети назвали имена задержанных журналистов: это фотограф ТАСС Наталья Федосенко и еще два корреспондента этого же агентства по фамилиям Григоров и Степченко.