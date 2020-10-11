Зерна может не хватить: озвучен тревожный прогноз по ценам на хлеб в Украине

В Украине из-за непривычной для зерна жаркой погоды наблюдается недобор урожая, что может стать причиной роста цен и дефицита зерна на рынке.

Об этом говорится в материале “источника”.

“Уменьшение урожая повлияло на ценообразование на продовольственную пшеницу. Сейчас цена выросла с 6 200 гривен за тонну (в августе) до 7 200 гривен за тонну (в сентябре) в портах с НДС”, – рассказал глава Ассоциации аграриев Украины Александр Василевский.

При этом, несмотря на меньший сбор урожая на 7-10 тонн, экспорт зерновых наоборот растет.

“Экспорт зерна в 2020/2021 маркетинговом году уже перешел отметку в 9 миллионов тонн“, – сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

При этом надо отметить, что в меморандуме о предельных экспортных объемах зерна, заключенном между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участниками зернового рынка, заложены объемы в размере 17,5 миллиона тонн пшеницы, тогда как в прошлом маркетинговом году на экспорт ушло 15,1 миллиона тонн.

Александр Тараненко прогнозирует, что такая тенденция может привести к росту цен и дефициту зерна на рынке. Если в стране возникнут проблемы с мукой, то ее придется завозить из других стран. Учитывая девальвацию гривны, импортная мука тоже будет стоить значительно дороже.

И, если стоимость пшеницы не так сильно отражается на потребительской цене хлеба (расходы составляют лишь 15% от общей стоимости), то цена пшеничного продукта, то есть муки, существенно скажется на ценнике хлебобулочных изделий (40% себестоимости хлеба приходится именно на муку).

По словам Александра Тараненко, за последние два месяца на 30% подорожали и другие ингредиенты “главного продукта” страны – сахар и подсолнечное масло.

Кроме того, на стоимость хлеба влияет и коронавирус. Из-за эпидемиологической ситуации производители вынуждены тратить больше средств на упаковку продукции, санитарные мероприятия и доставку хлебобулочных изделий.

Детальнее о том, что цены на хлеб в Украине будут сопоставимы с европейскими, читайте в материале “источника”: Да будет хлеб, но цена его скоро изменится.