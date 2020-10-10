В Луганской области за прошедшие сутки 99 новых случаев COVID-19 и одна смерть

На Луганщине зафиксировано 99 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных в области заболеваний:

город Северодонецк – 25 человек, Лисичанск – 10, Рубежное – 22 Беловодский район – пять, Белокуракинский – один, Кременской – три, Марковский – четыре, Меловской – четыре, Новоайдарский – четыре, Новопсковский – один, Попаснянский – четыре, Станично-Луганский – два, Сватовский – один, Старобельский – 13



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 1712 человек.

Из них выздоровели – 721 (23 за последние сутки); лечатся – 970.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 64,2%.

В результате коронавируса умерла 51-летняя жительница Беловодского района.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 октября (09:00) в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112570 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5728 новых случая. Всего проведено 2555887 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1920 пациента.