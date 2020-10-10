Трогает до слез: жители Луганщины поблагодарили спасателей за борьбу с огненной стихией. ФОТО

10 октября на Площади Победы северодончане благодарили пожарных за помощь в тушении пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября на территории Луганской области.

Об этом сообщает военно-гражданская администрация города Северодонецка.



Состоялся отвод сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из других областей Украины, которые были задействованы для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами на территории Луганской области.



Руководство области и города, северодончане вышли на улицу и аплодисментами, цветами выразили благодарность пожарным, поблагодарили за героизм, самоотверженность и пожелали «сухих рукавов».



Пожарным бригадам от города были вручены награды с символикой Северодонецка и пожарные рукава.

Видеосюжет – ТРК “Донбасс онлайн”: