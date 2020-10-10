В Киеве все ждут хозяйственника, а не боксера или летающую актрису – Надежда Савченко

Герой Украины, народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко заявила, что самым лучшим кандидатом на пост мэра Киева будет хозяйственник, которого будут поддерживать местные элиты.

Об этом она рассказала в интервью “источнику”.

По словам Савченко, избирательная кампания мэра Киева стоит как президентская, а потому для кандидата на пост главы столицы залогом успеха и победы на выборах является поддержка даже не народа, а элит.

“…Как смотрят на это простые граждане Украины? Они говорят, если бы Надежда Савченко пошла, мы бы проголосовали. Кто-то говорит, что навела бы шороха. Даже если бы не было денег и я бы ничего не делала, все равно бы навела шороха и попутала бы карты. Другая ситуация – выиграть. Одно дело, когда тебя поддерживает народ, а надо, чтобы тебя поддержали элиты. Потому что выборы мэра Киева стоят, как выборы президента Украины, не менее”, – пояснила свою позицию Савченко.

Экс-нардеп отметила, что для участия в избирательной кампании городского головы Киева кандидат должен иметь необходимую финансовую базу, ведь только официальная регистрация кандидатом стоит полмиллиона долларов.

“Если мы говорим о том, сколько надо вбросить, то последние выборы стоили от 70 до 180 млн. Порошенко потратил 180 млн, а Зеленский – 70 млн. Мэр Киева должен потратить не меньше. Это мы говорим о миллионах долларов. Надо понимать, что у меня таких денег нет “, – заявила Савченко.

По словам политика, любой кандидат, который берет деньги на свою избирательную кампанию у представителей элит, олигархов, потом обязан эти обязательства отработать.

“Это знаете, как Украина в МВФ берет. Кандидат берет у олигархов прямо как Украина в МВФ, а затем постоянно должен за это. Надо понимать, что ты можешь отстоять, а что нет, если ты берешь деньги, знать кому и что ты будешь должен”, – обратила внимание Савченко.

Именно поэтому, как считает Савченко, лучший кандидат на мэра Киева должен быть хозяйственником и опытным политиком.

“Киев – это не только канализационные трубы или парки с лавочками. Киев – это рабочий центр, надо понимать ЖКХ, потому что все ждут хозяйственника, а не боксера или летающую актрису. Также надо понимать войны. Что такое Киев? Это рабочий центр. А где рабочий центр, там рядом идут банды”, – резюмировала Савченко.

Детальнее о том, когда Надежда Савченко уйдет в политику, собирается ли когда-либо баллотироваться в президенты и о ходе нынешней избирательной кампании на местных выборах читайте в материале “источника”: “Когда мне говорили, что женщина не может быть летчиком, я спрашивала: “за штурвалом надо думать головой или тем, что между ног?” – Надежда Савченко”.