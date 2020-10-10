В Минздраве высказались о возможном жестком карантине в Украине

Жестокого карантина из-за роста новых случаев коронавируса в Украине не будет. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала “Интер”.

Комментируя ситуацию с ростом случаев заболевания коронавирусной болезнью в Украине, Степанов исключил возможность жесткого карантина на всей территории страны. По словам главы Минздрава, распространение коронавируса в Украине планируют сдерживать различными ограничительными мерами.

Степанов сообщил, что на следующем заседании правительство планирует разработать различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них он назвал ограничение работы определенных учреждений и проведения массовых мероприятий.

“Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет“, – заявил Степанов.

Как сообщал “источник”, в Министерстве здравоохранения Украины готовят дополнение к постановлению Кабмина о карантине, которое предусматривает дистанционное образование в учебных заведениях и изменение продолжительности работы кафе и ресторанов.