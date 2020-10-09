В Беловодской больнице ремонтируют отделение для неотложной медицинской помощи

Сегодня, 9 октября, заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская проверила состояние реконструкции лечебного корпуса коммунального некоммерческого предприятия «Беловодская многопрофильная больница».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Объект восстанавливают в рамках реализации инициативы Президента Украины «Национальная программа« Большое строительство ».

Во время рабочей поездки в Беловодск Екатерина Безгинская ознакомилась с ходом ремонта, отметила его высокое качество и заметила, что завершить работы необходимо согласно заявленным срокам.

Проектом предусмотрено создание в больнице отделения неотложной медицинской помощи, соответствующей европейским стандартам, с обеспечением компьютерным томографом и современным эндоскопическим оборудованием.

Сейчас там завершаются внутренние работы – оборудованы зал ожидания, приемное отделение, обзорные, комната санитарной обработки, санузлы, комната персонала, реанимационный зал и тому подобное.

Продолжается обустройство помещения для компьютерного томографа и пристройка крытого подъезда для санитарного транспорта.