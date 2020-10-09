Показали фото покорёженного взрывом пожарного автомобиля лесников в Станично-Луганском районе

Сегодня, 9 октября во время тушения очагов возгорания между селами Болотенное и Сизое Станично-Луганского района подорвался пожарный автомобиль ГП “Станично-Луганское лесоохотничье хозяйство”.

В результате подрыва пострадали водитель автомобиля, мастер леса и сотрудник ГСЧС. Пострадавших госпитализировали в Станично-Луганскую районную больницу.

Как отдельно добавили в ГП “Станично-Луганское ЛОХ”, локализация очагов возгорания в этой местности осложняется тем, что сейчас большинство ячеек находится в пойменной части р. Северский Донец, на самой линии разграничения, где заминирована территория и есть угроза обстрелов.

Основные силы пожарных подразделений были направлены на предотвращение распространения огня на жилые дома где постоянно проживают граждане и большой хвойный лесной массив Песчаного лесничества.