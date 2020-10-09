В Луганской области очередной печальный антирекорд по коронавирусу: 133 новых случая

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За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 133 новых случаев COVID-19, в т.ч. 8 детей; выздоровели 22 человека, 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


География новых случаев:

  • г. Северодонецк +30;
  • г. Рубежное 25;
  • г. Лисичанск +10;
  • Беловодский район +8;
  • Белокуракинский район 2;
  • Кременской район +4;
  • Станично-Луганский район +11;
  • Марковский район 2;
  • Новоайдарский район 1;
  • Новопсковский район +3;
  • Старобельский район +12;
  • Сватовский район +10;
  • Троицкий район 2;
  • Попаснянский +11;
  • Меловской район 2.
    Таким образом, имеем всего 1613 случаев коронавирусной
    болезни, среди них 72 ребенка.
    Активных больных,на сегодня – 895 человек, из них 36 детей. Находятся на стационарном лечении – 183, на амбулаторном – 712.