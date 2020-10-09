В Луганской области очередной печальный антирекорд по коронавирусу: 133 новых случая

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 133 новых случаев COVID-19, в т.ч. 8 детей; выздоровели 22 человека, 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



География новых случаев: