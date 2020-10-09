В Луганской области очередной печальный антирекорд по коронавирусу: 133 новых случая

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 133 новых случаев COVID-19, в т.ч. 8 детей; выздоровели 22 человека, 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
География новых случаев:
- г. Северодонецк +30;
- г. Рубежное 25;
- г. Лисичанск +10;
- Беловодский район +8;
- Белокуракинский район 2;
- Кременской район +4;
- Станично-Луганский район +11;
- Марковский район 2;
- Новоайдарский район 1;
- Новопсковский район +3;
- Старобельский район +12;
- Сватовский район +10;
- Троицкий район 2;
- Попаснянский +11;
- Меловской район 2.
Таким образом, имеем всего 1613 случаев коронавирусной
болезни, среди них 72 ребенка.
Активных больных,на сегодня – 895 человек, из них 36 детей. Находятся на стационарном лечении – 183, на амбулаторном – 712.