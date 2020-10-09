На выходных в Украине будет тепло, но не без сюрпризов: детальный прогноз синоптика

На выходных, 10-11 октября, в Украине будет тепло, однако в некоторых областях пройдут дожди, а местами обещают туманы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Средняя дневная температура воздуха в стране составит +16…+20 градусов. В южных регионах столбики термометров покажут +23 градуса. В воскресенье в западных областях прогнозируют +13…+16 градусов за Цельсием.

В основном в субботу будет сухо. Но местами пройдут дожди в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму. 11 октября осадков станет больше: они накроют западные и южные области, частично восточные и центральные регионы.

По данным синоптика, ночью и утром возможны местами туманы.

В Киеве на выходных будет тепло и без осадков.

Как сообщал “источник”, 9 и 10 октября в Украину вернется сухая погода, но уже в середине месяце в стране начнутся заморозки.