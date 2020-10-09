Ученики попаснянской школы №1 смогут рассчитываться за обеды в столовой банковскими карточками

В Попаснянском опорном учебном заведении общеобразовательная школа №1 установлен платежный терминал «Школьная столовая».

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

“Благодаря установке терминала родители школьников не будут беспокоиться, куда ребенок потратил карманные деньги, а смогут лично через смартфон контролировать расходы ребенка. Кроме того, введение такой системы увеличит осведомленность учащихся в вопросах банковского обслуживания и привьет в них умение пользоваться платежной карточкой, как неотъемлемым инструментом современного человека”, – сказано в сообщении.



Для пользования услугой банком гарантированно бесплатный выпуск карт ЮНИОРА каждому школьнику.