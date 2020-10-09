В ОРДО перевернулся автобус “Донецк-Москва”

Автобус “Донецк-Москва”, в котором находились артисты “Донбасс Оперы”, перевернулся недалеко от временно неподконтрольной Амвросиевки, что на Донетчине.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

«Водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны международного пункта пропуска «Успенка» в направлении Донецка, совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, движущимся в попутном направлении, – сказано в сообщении. – Водитель заказного автобуса Setra, следовавший с артистами «Донбасс Оперы» из Донецка на фестиваль в Москву, пытаясь объехать место ДТП, съехал на обочину и совершил опрокидывание на правую сторону», – сказано в сообщении .

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.