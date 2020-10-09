ОБСЕ готова быть посредником на Донбассе, но не арбитром, – глава миссии

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать дальнейшей координации между сторонами конфликта на Востоке Украины для достижения мирного урегулирования, однако миссия “не может стать арбитром”.

“СММ может поддержать дальнейшую координацию между сторонами в рамках своей функции содействия диалогу, если стороны этого попросят. Однако СММ не может стать арбитром”, – заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик во время своего обращения к Постоянному совету ОБСЕ, передает gazeta.ua

Глава миссии ОБСЕ напомнил, что ряд мероприятий, согласованных трехсторонней контактной группой 22 июля, все еще остаются нереализованными.

Недавнее снижение уровня насилия на Донбассе, после принятия ТКГ дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, еще раз демонстрирует, что “при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов на местах”. По его словам, после начала действия дополнительных мероприятий 27 июля ни один гражданский не был убит или ранен в результате обстрелов или перестрелок.

До сих пор остаются ограничения, наложенные на линии соприкосновения подконтрольными России вооруженными формированиями, существенно препятствующих перемещению миссии в районы, которые не контролируются правительством Украины. Этот факт, а также постоянные ограничения свободы передвижения, преимущественно в неподконтрольных правительству районах, и обстрелы и “глушения” беспилотников, значительно ограничивает возможности миссии по мониторингу и отчетности о ситуации с безопасностью.