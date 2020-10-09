Пожарное авто лесхоза подорвалось в Станично-Луганском районе: трое пострадавших

Сегодня, 9 октября, в 9-50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенне Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ЛОХ» «АМУР».

Об этом сообщает Луганское областное управление лесоохотничьего хозяйства.

В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И., 1978 года рождения и сотрудника ГСЧС.



Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.