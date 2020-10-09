Показали ремонт дороги от Старобельска до Штормового. ВИДЕО

В рамках проекта “Большое строительство” продолжаются масштабные работы на дороге Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



ООО «Ростдорстрой» ведет работы с начала дороги в Старобельске на участке км 0 + 000 – км 20 + 000. Указанный участок от Старобельска до села Штормовое, длиной 20 километров.



Общая длина маршрута, который ремонтируется – более 40 километров, он проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.



Проектом текущего среднего ремонта дороги предусмотрен масштабный объем работ, который проводит ООО «Ростдорстрой».

Сначала – фрезерование изношенного дорожного покрытия. Далее проводятся работы по расширению дорожного полотна до 8 м (сейчас ширина дороги 7 метров).



Дорожники полностью заменят основу дорожной одежды – выполнят усиление основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом; устроят два слоя асфальтобетонного покрытия; выполнят укрепление обочин с ЩПТ и асфальтогранулята; устроят тротуары, съезды и остановки; проведут монтаж прикромочных лотков и водосбросов.



Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и барьерного ограждения.

Качество работ и ход проведения работ проверяет руководство и ответственные сотрудники Службы автомобильных дорог в Луганской области.



После устройства слоя основания, укладывается нижний выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия (10 см). Конечный этап – возложение верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона (ЩМА-20) – 5 см.



Во время проведения работ, дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и регулированием.



На видео – продолжаются работы по устройству нижнего слоя асфальтобетона.