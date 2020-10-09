Попаснянщина: за неделю в результате пожаров выгорели и пострадали 6 жилых и 6 нежилых домов, 26 хозпостроек

По оперативной информации Попаснянского отдела ГСЧС с 30 сентября по 7 октября в Попаснянском районе локализовано и ликвидировано 98 пожаров. Огонь уничтожил 150 га сухой травы, листьев, кустарников, 12 га лесополос, частично и полностью уничтожено 6 домов, 26 хозяйственных сооружений, 6 нежилых домов огонь в селе Катериновка, городе Горское и поселке Лоскутовка.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

В результате пожаров два человека из села Катериновка пострадало. Сейчас дежурными бригадами ДПРЧ-30 и ДПРЧ-44 ведется контроль вероятных очагов возгорания.

Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, которые в последнее время наблюдается на Луганщине. Нередко огонь перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб.

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности:прежде всего, не следует разводить открытый огонь в лесной зоне, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке. Категорически запрещается выжигать мусор и растительные остатки! В случае обнаружения пожара звоните по телефону 101.