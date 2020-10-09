Ляшко считает, что Украина может вернуться к жесткому карантину через две недели

Украина может вернуться к жесткому карантину через две недели.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал об этом в интервью ” Украинской правде “, передает gazeta.ua

“Две недели – это инкубационный период, в среднем. Тогда я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как вводить жесткие карантинные ограничительные меры”, – пояснил Ляшко.

В Минздраве считают, что за одну или две недели в Украине закончатся койки для больных коронавирусом. Расчеты строятся на нынешний статистике по пандемии.

Власть подготовила еще 50 тыс. коек для потенциальных больных коронавирусом.

За последние сутки в Украине обнаружили 5804 новых больных коронавирусом . Это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Всего, по состоянию на утро 9 октября, насчитывается 250538 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.