В Станично-Луганском районе запретили массовые мероприятия и усилили контроль за соблюдением масочного режима

В связи с угрозой ухудшения противоэпидемической ситуации вследствие распространения на территории Станично-Луганского района острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co-2, 7 октября 2020 года, на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, о введении усиленных противоэпидемических мероприятий по всей территории Станично-Луганского района.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

А именно: