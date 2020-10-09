В Станично-Луганском районе запретили массовые мероприятия и усилили контроль за соблюдением масочного режима

В связи с угрозой ухудшения противоэпидемической ситуации вследствие распространения на территории Станично-Луганского района острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co-2, 7 октября 2020 года, на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, о введении усиленных противоэпидемических мероприятий по всей территории Станично-Луганского района.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.
А именно:
- запрет проведения всех массовых мероприятий на территории Станично-Луганского района;
- усиление контроля за соблюдением субъектами хозяйствования и гражданами режима ношения масок и других средств индивидуальной защиты, социальной дистанции и осуществления определенных мероприятий дезинфекции на объектах торговли, общественном транспорте и других местах скопления населения;
- активизировать проведение регулярных мониторинговых проверок субъектов хозяйствования по соблюдению санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий в условиях карантина.