В Станично-Луганском районе запретили массовые мероприятия и усилили контроль за соблюдением масочного режима

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В связи с угрозой ухудшения противоэпидемической ситуации вследствие распространения на территории Станично-Луганского района острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co-2, 7 октября 2020 года, на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, о введении усиленных противоэпидемических мероприятий по всей территории Станично-Луганского района.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

А именно:

  • запрет проведения всех массовых мероприятий на территории Станично-Луганского района;
  • усиление контроля за соблюдением субъектами хозяйствования и гражданами режима ношения масок и других средств индивидуальной защиты, социальной дистанции и осуществления определенных мероприятий дезинфекции на объектах торговли, общественном транспорте и других местах скопления населения;
  • активизировать проведение регулярных мониторинговых проверок субъектов хозяйствования по соблюдению санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий в условиях карантина.