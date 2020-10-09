За минувшие сутки на Луганщине произошло 44 пожара

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За прошедшие сутки на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых не ликвидировано четыре.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.


В частности, продолжается тушение пожаров в Станично-Луганском районе:

  • у с. Болотенное – возгорание сухой растительности и кустарника на площади
    160 га;
  • у с. Широкий – возгорание сухой растительности и кустарника на площади около 15 га.
    В с. Метелкино ликвидировано возгорание хвойной подстилки.
    Вчера в с. Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме погиб человек 1949 года.
    В с. Шульгинка Старобельского района в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1967 года.
    К тушению пожаров привлечено 1062 человека и 254 единицы техники.