За минувшие сутки на Луганщине произошло 44 пожара

За прошедшие сутки на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых не ликвидировано четыре.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
В частности, продолжается тушение пожаров в Станично-Луганском районе:
- у с. Болотенное – возгорание сухой растительности и кустарника на площади
160 га;
- у с. Широкий – возгорание сухой растительности и кустарника на площади около 15 га.
В с. Метелкино ликвидировано возгорание хвойной подстилки.
Вчера в с. Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме погиб человек 1949 года.
В с. Шульгинка Старобельского района в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1967 года.
К тушению пожаров привлечено 1062 человека и 254 единицы техники.