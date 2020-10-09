За минувшие сутки на Луганщине произошло 44 пожара

За прошедшие сутки на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых не ликвидировано четыре.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



В частности, продолжается тушение пожаров в Станично-Луганском районе: