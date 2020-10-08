Зеленского, Авакова и Геращенко могут допросить по делу об убийстве Шеремета

Адвокаты подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета хотят вызвать в суд для допроса в качестве свидетелей президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и заместителя главы МВД Антона Геращенко.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Всего, по словам адвоката фигурантки дела Юлии Кузьменко Тараса Беспалого, защитники подозреваемых планируют допросить около 30 человек.

“Во время многочисленных брифингов они рассказывали о многочисленных и неопровержимых доказательствах причастности Кузьменко, Дугарь, Антоненко к убийству Павла Шеремета. До этого мы этих доказательств не видели – это первое. Во-вторых, я хочу понять откуда вообще они имели доступ к материалам, хотя они не являются участниками дела и официально не имеют права даже доступа к этим материалам“, – отметил Беспалый.

Адвокат добавил, что процесс опроса свидетелей может затянуться, на заслушивание каждого необходимо не менее 15-20 минут. Тогда как обвинение вызывает в зал суда 263 свидетеля.

Как сообщал “источник”, 6 октября, Апелляционный суд Киева, который рассматривал апелляционную жалобу подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, оставил его под стражей. Сторонники музыканта устроили стычки с правоохранителями под зданием суда.