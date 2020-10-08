Заморозки на поверхности почвы ожидаются ночью 9 и 10 октября на Луганщине

В пятницу, 9 октября, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 тепла, местами в воздухе и на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 19-24 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 4-6 тепла, днем 22-24 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 4-6 0 тепла, днем 21-23 0 тепла.

В субботу, 10 октября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 3-8 тепла, местами в воздухе и на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 16-21 0 тепла.