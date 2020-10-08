В Луганской области очередной антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 87 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
В разрезе административных территорий области:
- г. Северодонецк 25;
- г. Рубежное +16;
- г. Лисичанск +7;
- Белокуракинский район +4;
- Кременской район 1;
- Станично-Луганский район +4;
- Марковский район +5;
- Новоайдарский район +5;
- Новопсковский район 2;
- Старобельский район +6;
- Меловской район +12.
Таким образом, имеем всего 1480 случаев коронавирусной
болезни, среди них 64 ребенка.
Активных больных, сегодня – 785 человек, из них 29 детей. Находятся на стационарном лечении – 171, на амбулаторном – 614.