В Луганской области очередной антирекорд по коронавирусу

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За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 87 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


В разрезе административных территорий области:

  • г. Северодонецк 25;
  • г. Рубежное +16;
  • г. Лисичанск +7;
  • Белокуракинский район +4;
  • Кременской район 1;
  • Станично-Луганский район +4;
  • Марковский район +5;
  • Новоайдарский район +5;
  • Новопсковский район 2;
  • Старобельский район +6;
  • Меловской район +12.
    Таким образом, имеем всего 1480 случаев коронавирусной
    болезни, среди них 64 ребенка.
    Активных больных, сегодня – 785 человек, из них 29 детей. Находятся на стационарном лечении – 171, на амбулаторном – 614.