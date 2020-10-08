Экс-нардеп Килинкаров на российском ТВ заявил о страшной ситуации с коронавирусом в ОРДЛО

Люди на оккупированном Донбассе массово умирают от коронавируса и не имеют надежды на спасение.

Об этом в эфире программы российского пропагандиста Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров, живущий с 2014 в России, сообщает 0642.ua



«Там эпидемия. Пневмония — это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому», — заявил Килинкаров.



Килинкаров напомнил, что на днях от двусторонней пневмонии в Луганске, умер бывший «министр культуры» и автор «гимна ЛНР» Юрий Дерский. «Человек лежал на койке и понимал, что его никто не вылечит», —отметил бывший нардеп.

«Единственный бизнес, который процветает, это оказание похоронных услуг, который увеличился в три раза. Есть ли тот, кто может оценить реальную сложившуюся ситуацию? Хотя бы посмотреть, чем можно помочь людям. Лидеры ДНР и ЛНР вообще понимают, что там происходит?», — заявил Килинкаров.