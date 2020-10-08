В Горском в результате пожара сгорели 4 жилых и 12 нежилых домов

7 октября в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании сухой травы по адресу: Попаснянский район, г.. Горское.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв по указанному адресу, спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части г. Лисичанск установили, что горят жилые и нежилые дома. Дополнительно привлечены силы и техника части специальной пожарной техники АРЗ СП, 12-й, 13-й, 33-й, 35-й, 44-й Государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

В 02:00 локализация и в 07:05 ликвидация пожара.

Огнем уничтожено 4 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозяйственных сооружений, сухая трава и кустарник на площади 8 га. Огнем повреждено 1 жилой дом и 1 хозяйственная постройка.



Спасены от пожара 20 хозяйственных сооружений.

Причину пожара выясняют специалисты.