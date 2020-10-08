Денис Пудрик – новый генеральный директор на пост ДК «Газ-тепло»

Все те, кто следят за новостями Украины и за всем происходящим в стране знают, что 1 сентября Юрий Бойко, который является председателем правления НАК «Нефтегаз Украины» определил и письменно подтвердил выбор нового директора дочерней компании «Газ-тепло». И этим человеком стал Пудрик Валерий Юрьевич.

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Почему именно он, об этом можно узнать из биографии последнего, и изучив его личностный и карьерный рост.

Пудрик Валерий Юрьевич

Пудрик Валерий Юрьевич родился в городе под названием Авдеевка, что в Донецкой области. Сначала он закончил медицинское училище, совсем недолго поработал в Областной Травматологической больнице, и пошел учиться дальше. На этот раз выбор пал на Донецкий политехнический институт, где он изучал полезные ископаемые, поскольку выбрал специальность «Технология и комплексная механизация подземных разработок рудников и полезных ископаемых».

Позже он получил еще и второй диплом, только на этот раз была выбрана специальность «Учет и аудит». Кроме того, за время своей карьеры он сменил разные должности в разных направлениях. Ведь Валерий Юрьевич Пудик был сначала простым горным инженером, далее начальником целого участка шахты, и тд.

А вот уже с 1994 года он перебрался в Киев, где был выбран в народные депутаты Верховной Рады Украины, второго созыва. При этом будучи депутатом, он получил еще одну должность, только на этот раз это было немного другое: председатель подкомиссии по вопросам таможенного законодательства Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики и управления народным хозяйством.

В сфере нефтегаза Украины он тоже попал не просто с улицы. А начинал так сказать поэтапный, но при этом довольно стремительный рост.

Еще в 2000 году он был назначен на пост заместителя правления НАК «Нефтегаз Украины». А уже в следующем году стал директором Государственной налоговой администрации в Харьковской области.

К тому же в новостях Украины также указано, что Валерий Юрьевич Пудрик после 2000-х получил назначение на пост генерального директора ДК «Газ-тепло», а перед этим занимался вопросами взаимоотношений с теплоснабжающими организациями ДК «Газ Украины» НАК «Нефтегаз Украины», или лишь с августа занял пост исполняющего обязанности генерального директора ДК «Газ-тепло», и эта работа велась параллельно.

Так Юрий Бойко, обращает внимание на то, что основная проблема, которая связана с тепловой энергетикой все еще остается открытой. И компания «Газ-Тепло» пытается найти способы ее решение. И большая надежда на нового директора и новое ведение дел. Его главная задача помочь уменьшить задолженности предприятий. К тому же все проблемы теплоэнергетики есть, и остаются решаемыми, и новый директор должен показать это на собственном опыте.

К тому же Валерий Юрьевич Пудрик имеет большой опыт работы в этом направлении, и его авторитет должен помочь достичь желаемых результатов. А отличные управленческие качества помогут улучшить показатели работоспособности подчиненных. Нефтегаз Украины это не просто должность, а отличная возможность проявить себя, стать еще более опытным и квалифицированным специалистом, и при этом оставаться добрый человеком и справедливым начальником. Ведь от этого тоже в какой-то степени зависит то как именно будут работать подчиненные, и как сильно они будут слушать и доверять своему руководителю. Так что видя такого человека как Пудрик Валерий Юрьевич на посту директора ДК «Газ-тепло», можно верить в лучшее, и надеяться на то, что он со своей командой продвинет и поднимет данную отрасль на новые высоты.

Новости Украины, http://novosti.net.ua