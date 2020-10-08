Латексные краски Sniezka: популярные составы и их характерные особенности

Отделка интерьеров и фасадов с помощью водоэмульсионных красок является одним из наиболее распространенных способов, поскольку сегодня ассортимент красящих составов достаточно широк, работать с ними легко, а богатый цветовой спектр поражает воображение. Поэтому всегда можно подобрать именно тот красящий состав, который оптимально будет подходить для каждой конкретной ситуации. На строительном рынке ежедневно появляются новые разновидности, так как прогресс движется вперед, и материалы ежедневно усовершенствуются. За последнее время у потребителей зачастую стала в приоритете латексная краска, отзывы о которой стабильно положительные.

Широко известное компания Снежка с многолетним опытом предоставляет широкую линейку латексных красок различного назначения. В данной категории отделочных материалов присутствуют красящие составы, как для внутренних, так и внешних работ, с глянцевой и матовой степенью блеска, водостойкие средства для кухни и ванной комнаты, гипоаллергенные краски для спальни и детской и др. Подобными составами можно окрашивать бетонные конструкции, кирпич и древесину, плиты гипсокартона, определенные виды обоев и многие поверхности. Купить высококачественную латексную краску, цена которой довольно умеренная, можно на официальном сайте торговой марки Снежка, перейдя по ссылке: https://sniezka.in.ua/kraski/lateksnye-kraski/

Преимущества

В составе данного вида краски содержатся специальные связующие компоненты в виде синтетических латексов, преимущественно бутадиен-стирольных, пигменты и дополнительные функциональные добавки, повышающие различные свойства состава. Краска выпускается в белом цвете, однако с помощью специального водного колера можно получить практически любой оттенок. Стоит учесть, что от количества добавленного колера напрямую зависит интенсивность и насыщенность оттенка, поэтому рекомендуется выполнять колерование, обратившись к специалисту магазина Снежка, который осуществит ваш запрос на компьютерной технике. К преимуществам латексной краски можно отнести следующие характеристики, которые интересуют потребителей:

Латексные составы являются экологически чистыми и совершенно безопасными для человека, животных и окружающей среды.

Составы не выделяют токсичных испарений, и резких неприятных запахов.

Покрытие получается более прочное и устойчивое к внешнему воздействию, в сравнении с другими видами водных эмульсий.

Латексные средства отличаются отличными адгезионными и паропроницаемыми показателями.

Составы не боятся воды, поэтому загрязненное покрытие в случае необходимости всегда можно вымыть мыльным раствором или бытовыми средствами.

С красками легко работать даже тому, кто раньше не имел подобного опыта. Материал быстро высыхает, а инструмент без труда отмывается простой водой.

Выбирая степень блеска краски стоит учесть, что матовые хорошо перекрывают небольшие дефекты, однако больше загрязняются, а глянцевые, наоборот показывают все недочеты основания, но отталкивают загрязнения и легче очищаются.

Особенности латексных красок Снежка