Для чего нужны телескопические дубинки

Телескопическую дубинку многие регулярно каждый день носят для защиты. Это – частое оснащение тех, кто выполняет свою требовательную работу в секторе охраны. Компактное и эффективное средство защиты дополняется массой новых аксессуаров, расширяющих границы ее практических возможностей. создающих из телескопической дубинки почти многофункциональное орудие. Вы сможете заказать телескопическую дубинку в в луганскую область, ознакомившись с роскошным ассортиментом средств самообороны на сайте SHOP.IN.UA.

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Из положительных характеристик телескопической дубинки следует выделить возможность защитить себя в случае опасной обстановки с возможной насильственной конфронтацией. Это – практичная вещь, которую можно носить с собой постоянно на ремне или расположить телескоп в кармане, в сумке, когда необходимо пройти проблематичные места или прогуливаться с собакой в темное время суток.