Анна Седокова показала откровенное фото в мини-шортах – теперь ее ругают за явный фотошоп

Анна Седокова опубликовала в Instagram новое соблазнительное фото, на котором позирует на фоне океана в мини-шортах. Попытка придать ее ягодицам идеальную круглую форму, однако, бросилась подписчикам в глаза: на снимке обнаружили явные следы фотошопа.

Когда ретушер меняет форму или размер объектов на фото, ему следует быть особенно осторожным, чтобы находящиеся рядом предметы не деформировались. Такие искривления особенно видны, если на фоне есть прямые линии, например, горизонт или дверной проем. Человек, который ретушировал фото Седоковой, явно не учел песчаный пляж и линию прибоя, на фоне которых позирует певица. В отличие от него, подписчики Анны оказались более внимательными.

“Зачем так фотошопить?” “Сзади горизонт поплыл даже”. “Так интересно увидеть фото ДО фотошопа”, – пишут они. “Шикарная картина, как настоящая!”

Отметили придирчивые критики и избыток ретуши, который превратил Седокову в фарфоровую куклу. “А без фотошопа все такое же гладенькое?” – спрашивают фолловеры.

Ранее Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Их откровенные свадебные фото очень напоминают фотосессию для Playboy.

Семейному счастью певицы порадовались далеко не все. В Instagram Седокова обратилась к хейтерам и призналась, что в ее успех в свое время не верила даже родная мать.

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