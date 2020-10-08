В Минздраве оценили вероятность жесткого карантина в Украине из-за всплеска коронавируса

Украина пока не может ввести жесткий карантин, даже не смотря на очередной антирекорд по заболеваемости 8 октября.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что по состоянию на сегодня в стране зафиксировано 5 397 новых случаев коронавирусной инфекции. А лучший способ уберечь себя от заражения, который пока единственный в мире, придерживаться всех карантинных норм. В частности, это социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты.

По словам министра, система здравоохранения Украины может не выдержать нагрузки, если все граждане не будут соблюдать противоэпидемические правила. Но ввести жесткий карантин, для того чтобы разорвать цепь передачи вируса, в стране пока тоже невозможно.

“Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти по тому пути, по которому пошли некоторые европейские страны. По тому пути, по которому пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных”, – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что базовая функция государства – предоставление медицинской помощи.

Как сообщал “источник”, в Румынии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточили карантин.