В Новоайдарском районе убили мужчину

Патрульные, в слаженном сотрудничестве с сотрудниками Новоайдарского отдела полиции задержали подозреваемого в убийстве. Своего отца, без признаков жизни, с ножевыми ранениями и ссадинами головы, обнаружил молодой человек в частном доме в поселке Смоляниново. Об этом он сразу сообщил на линию 102.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



По вызову «Убийство» на место происшествия прибыли патрульные роты ТОР и следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, во время совместного употребления алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора, в результате которой хозяин дома получил ножевое ранение, а двое предполагаемых нападавших с места происшествия скрылись.



На их розыск немедленно выехали патрульные роты ТОР и сотрудники Новоайдарского отдела полиции. Оба мужчины установлены и задержаны. По установленным обстоятельствам одного из мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Гражданину грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).