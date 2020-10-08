“Если не будет леса, у нас будет пустыня”, – глава ЛОВГА Сергей Гайдай

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что уже сейчас нужно думать над проектом восстановления лесных массивов после масштабных пожаров в регионе.

Об этом он рассказал в интервью “Укринформу”.

“Поскольку без проекта, просто так, хаотично, их нельзя восстанавливать. Плюс я планирую, сразу после того, как будет перечислена помощь людям, поехать в Киев. Меня приглашали лично к себя послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки (посла пока нет, представитель посольства), и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно – техникой и, возможно – саженцами деревьев. Ведь что США, что Канада – они тоже страдают каждый год от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса. Я не специалист, а здесь именно специалистам надо заниматься этим вопросом – возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса”, – рассказал глава области.

Он добавил, что без леса Луганщина превратится в пустыню.