В ОРЛО возник дефицит лекарств: в сети назвали виновника

На временно неподконтрольной территории Луганщине возник дефицит лекарственных средств и, несмотря на обещания, так и не ликвидирован.

Об этом сообщает источник “Донбасский кейс”, освещающий жизнь в ОРЛО в телеграмм-канале.

“Еще 5 октября исполняющий обязанности директора государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугмедфарм» Денис Москаленко заверил, что за сутки будет ликвидирован дефицит в республиканских аптеках. Он также добавил, что ажиотаж и недостаток критически необходимых препаратов возник из-за «лавинообразного» спроса со стороны населения. То есть, медицинское руководство было ни сном, ни духом, что грядет волна эпидемии, и не могло предусмотреть, что людям понадобятся препараты в значительном объеме”, – сказано в сообщении.

Источник пишет, что нынешний “глава” “Лугмедфарм” Денис Москаленко – персона, “карьерному росту которого можно позавидовать”.

“Сложно поверить, но этот благообразный мужчина в наглаженном костюме – бывший атаман Москаль, ранее комендант Славяносербского района от Всевеликого войска Донского…Карьерным виражам Дениса Ивановича можно позавидовать. В 2018 году он числился на должности начальника безопасности в Луганске, также есть данные о причастности Москаленко к сфере угольных и промышленных предприятий (в части их уничтожения и дальнейшего «распила»)”, – отмечает источник.

Также известно, что Дениса Москаленко связывают с частной клиникой “Новамед”, которая работает не где-нибудь, а в здании “республиканской” больницы г. Луганска.

“Что еще можно добавить к этой картине маслом? Да, пожалуй, больше ничего. А людям стоит понимать – учитывая схемы и персоналии в околомедицинской сфере, не стоит рассчитывать на то помощь, как и лекарства, в случае необходимости, достанутся всем. Кому-то может не хватить…”, – резюмировал источник.