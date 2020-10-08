“Ломается дерево от ветра; его бросает на провода…Провода падают, короткое замыкание – и дерево мгновенно вспыхивает”: Гайдай о масштабных пожарах на Луганщине

Таких масштабных и разрушительных пожаров, которые произошли в этом году, Луганская область еще не видела.

Об этом рассказал “Укринформу” глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что ущерб от пожаров, начавшихся с 30 сентября и продолжавшихся до 8 октября (все очаги на Луганщине ликвидированы – ГСЧС), просто колоссален.

“Ущерб огромен. Прежде всего – это одиннадцать погибших. Что касается всего остального – сегодня будет подсчитано 100% всего, что уничтожено или повреждено. Но даже обладая на данный момент 95% информации, уже могу назвать: жилых зданий – 428; нежилые здания – 70; хозяйственных сооружений – 1663; дачных строений – 12. Ну… поврежденных – двенадцать, шесть, шесть… Огромный ущерб. 21 тысяча гектаров леса. Это официальная цифра. Такого Луганщина не видела никогда”, – рассказал Сергей Гайдай.

Журналист “Укринформа” спросил у главы региона, что он думает о возможных причинах этого бедствия.

“Это стихия. Могу четко вам сказать. Смотрите. То, что мы даже видели видео поджогов, – это было. Но это возле линии разграничения. А дальше – до 32-х метров в секунду ветер. Зима без снега и пять месяцев без единого дождя. Та подстилка в лесу – она как порох, зажигается мгновенно. При мне было: вот, я стоял вместе с ГСЧС-никами, ломается дерево от ветра; его бросает на провода… Много людей рядом, мы стоим и видим это. Провода падают, короткое замыкание – и дерево мгновенно вспыхивает, а ветер сразу же разносит на десятки метров. Буквально за несколько минут все происходит. Пока машина даже с другого конца села подъедет сюда – оно уже все начинает гореть. А как только ветер подымает горящие обломки на верховой пожар… Это страшная вещь.

Мы с военными стояли в Муратово – ветер поднимал волну пламени на 30 метров. Это не болтовня – все видели. Когда говорят: “Вот! А где защитные полосы?..” Какая защитная полоса?! За сто метров перелетало! Мы когда деда вытаскивали из Осколоновки, пламени было где-то триста-четыреста метров. До нас уже долетали этакие горящие куски веток и хвои. Мы его как уговорили за полчаса – потом очень-очень быстро ехали. А пламя за нами просто стеной гналось”, – отметил Сергей Гайдай.