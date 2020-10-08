Дорого ли жить на Луганщине в сравнении с другими регионами страны: СМИ составили рейтинг областей

Цены на товары и услуги в разных городах Украины различаются. Кто меньше платит за еду, а кто тратит большую часть зарплаты на аренду жилья? Какую область можно назвать дешевой для жизни, а какую дорогой?

Ежемесячно Госстат собирает данные о потребительских ценах на базовые продукты и услуги. 24 канал подсчитал эту сумму для каждой области и составил рейтинг.

В эту сумму вошли цены на некоторые продукты, алкогольные напитки, лекарства, услуги стоматолога, горючее, проезд в городском транспорте, один день в детском саду.

Самой дорогой оказалась жизнь в Черкасской области, а самой дешевой в Житомирской. Если бы мы включили в список аренду жилья, то самыми дорогими оказались бы Киев, Одесская и Львовская области.

Где самая дорогая и самая дешевая жизнь

Черкасская область – 2877 гривен; Киев – 2559 гривен; Одесская область – 2431 гривна; Запорожская область – 2426 гривен; Киевская область – 2416 гривен; Днепропетровская область – 2379 гривен; Львовская область – 2279 гривен; Черновицкая область – 2275 гривен; Херсонская область – 2242 гривен; Николаевская область – 2214 гривен; Сумская область – 2213 гривен; Луганская область 2211 гривен; Кировоградская область – 2200 гривен; Закарпатская область – 2195 гривен; Харьковская область – 2178 гривен; Донецкая область – 2139 гривен; Волынская область – 2138 гривен; Винницкая область – 2124 гривны; Ивано-Франковская область – 2122 гривны; Полтавская область – 2098 гривен; Ровненская область – 2098 гривен; Тернопольская область – 2084 гривны; Хмельницкая область – 2081 гривна; Черниговская область – 2035 гривен; Житомирская область – 2010 гривен.

Черкасщина в рейтинге заняла первое место, в частности из-за дорогих стоматологических услуг, цены на которые существенно превышают цены в других областях.

Где самая дешевая и самая дорогая еда

В среднем батон весом 500 граммов в Украине в августе можно было приобрести за 13 гривен 97 копеек. Дороже всего платили жители Волынской области – 16,07 гривны. Также дорогой батон на Львовщине и Одесщине. Зато дешевле всего купить батон могли жители Николаевщины – за 11 гривен 60 копеек. Недалеко цены убежали и в Днепропетровской и Черкасской областях.

Килограмм куриного филе в августе в среднем можно было купить за 87 гривен 39 копеек. Дешевле всего на Харьковщине (81,75 гривны), Львовской и Винницкой областях. Зато в Николаевской области, где был самый дешевый батон, курятину продавали дороже всего – почти за 97 гривен. Также дорого покупали филе другие жители Юга – в Одесской и Херсонской областях.

Литр молока дороже всего обойдется в Одесской области – почти 28 гривен. Похожие цены в Харьковской области, несколько дешевле в Киеве. Зато дешевле всего молоко в августе было на полках магазинов во Львовской, Ровненской и Черновицкой областях – около 23 гривен за литр. В среднем в Украине литр молока стоил 24 гривны 83 копейки.

Менее 8 гривен за килограмм картофеля платили в августе жители Полтавской области. Дешево картофель обошелся также в Тернопольской и Черниговской областях. В среднем украинцы покупали картофель за 10 гривен 2 копейки. Дороже всего платили в Киеве – 11,3 гривны.

Пол-литровая бутылка украинского пива в августе обошлась украинцам в 17 гривен 59 копеек. Пиво за менее чем 16 гривен могли пить жители Запорожской, Кировоградской и Черниговской областей. А вот жители неоккупированной части Луганщины платили почти 20 гривен за бутылку.



Где самые большие и самые низкие расходы на транспорт

По данным Госстата самым дешевым является проезд в городском транспорте в Херсонской области – всего 2,5 гривны. Около 3 гривен в Черкасской и Кировоградской областях. А вот дороже всего ездят жители Киева (8 гривен) и Львовской области (7 гривен).

Для украинцев, которые имеют собственный автомобиль выгоднее жить в Черниговской области, где за литр А-95 бензина в августе можно было отдать 19 гривен 37 копеек. Самый дорогой бензин был на автозаправках Ивано-Франковской области – почти 25 гривен за литр.

Зато жители Ивано-Франковщины могли приобрести самую дешевую в Украине страховку для автомобиля – за 762 гривны, тогда как в Киеве такая стоила почти на тысячу гривен больше. К слову, страхование автомобиля мы исключили, когда составляли рейтинг городов.

Где дешевле и дороже лечение

В среднем приобрести 10 таблеток жаропонижающих и обезболивающих украинского производства можно было за 10 гривен 46 копеек. Однако цены ощутимо различаются по областям. Самые дешевые лекарства продавались в аптеках Днепропетровщины – 8,6 гривны, а самые дорогие в аптеках Донецкой области – 13,29 гривны.

Цены на стоматологические услуги различаются еще больше. До 400 гривен полечить зуб или получить иную услугу можно было в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Ровненской и Донецкой областях. В среднем в Украине это обошлось в 527 гривен. Самые дорогие услуги стоматолога в Черкасской области – 1130 гривен.

Дети

Один день дошкольного образования в Украине стоит около 25 гривен 31 копейку. Дешевле всего в Луганской области – 14,33 гривны, а самый дорогой день в Донецкой области – почти 39 гривен.

Где самое дорогое и самое дешевое жилье

Цены на жилье ощутимо отличаются по областям. Именно этот расход больше всего бы повлиял на наш рейтинг стоимости жизни в городах Украины. Поэтому мы не включили его в наша список, а приводим отдельно. В среднем арендная плата за 1-комнатную квартиру в Украине – 3852 гривны.

Где самая дешевая аренда:

Луганская область – 2072 гривны;

Сумская область – 2149 гривен.

Ивано-Франковская область – 2422 гривны.

Где самая дорогая аренда: