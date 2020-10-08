С начала избирательного процесса полиция Луганщины зафиксировала 89 сообщений о возможном нарушении законодательства

На сегодняшний день, 8 октября, с начала избирательного процесса полицией Луганщины зарегистрировано 89 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

По результатам проверок открыто 10 уголовных производств по ст. 158 «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей», ст. 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя», 160 «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму» и 3 уголовных производства по ст . 351 «Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета» УК Украины, к которым присоединены 7 материалов по результатам проверок сообщений.

Составлено 10 административных протоколов по ст. 212-13 КУоАП «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, осуществивших выпуск» и ст. 212-14 КУоАП «Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах».