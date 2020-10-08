Народный синоптик рассказал, когда в Украине ждать первых заморозков

В Украине уже скоро придет похолодание, которое принесет с собой мокрый снег.

Об этом в комментарии “Апострофу” заявил народный синоптик Леонид Горбань, передает УНИАН

По его словам, в октябре на юге Украины столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов днем, на остальной территории будет еще прохладнее.

Горбань подчеркнул, что 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки – до -1 градуса.

“После этого дневная температура упадет до +11 … + 12 градусов, а в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом”, – отметил он.

Заморозки в Украине

Первые заморозки в октябре в Украине ожидаются в третьей декаде месяца. По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны ожидается резкое похолодание.

Так, уже 20 октября заморозки ударят в западных регионах страны. В других областях – вероятно, 24 октября. При этом температура выше нуля будет сохраняться на юге страны.

Согласно прогнозам синоптиков, в последние десять дней октября средняя температура воздуха днем ​​будет не меньше 10 градусов.