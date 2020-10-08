Показали ремонт дороги между Северодонецком и Золотым. ВИДЕО

На Луганщине продолжается текущий средний ремонт дороги Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск на участке км 158 + 850 – км 194 + 500.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Работы ведутся по проекту “Большое строительство”. Подрядчик – ООО «Ростдорстрой».



Дорога проходит через населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск, Горское, Золотое, Попаснянский район.



От населенного пункта Горское к Лисичанскому блокпосту (на участке км 178 + 800 – км 194 + 500) сначала были проведены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия.



На видео – продолжаются работы по устройству нижнего слоя основания из органо-минеральной смеси (толщина 18 см).

Ремонт дороги идет по плану, согласно графику. До 10 ноября текущего года основные работы должны быть завершены.

Будут также проведены работы по планированию обочин и вырубки поросли.



Во время проведения работ, дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и регулировкой.