Синоптики предупредили водителей о серьезной опасности на дорогах

В ближайшие полсуток в Киеве ожидается туман, потому водителям следует быть осторожными на дороге.

Об этом сообщают на сайте КГГА.

Синоптики прогнозируют туманную погоду 7 октября ночью и 8 октября утром. Видимость составит 200-500 м (уровень опасности – желтый).

Водителям рекомендуют быть особо внимательными во время вождения. Советы водителям:

в условиях ограниченной видимости следует снизить скорость движения;

противотуманные фары надо включить с ближним светом;

противотуманные фары надо включить с ближним светом; стоит придерживаться безопасной дистанции с другими авто;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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