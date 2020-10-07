Синоптики предупредили водителей о серьезной опасности на дорогах

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В ближайшие полсуток в Киеве ожидается туман, потому водителям следует быть осторожными на дороге.

Об этом сообщают на сайте КГГА.

Синоптики прогнозируют туманную погоду 7 октября ночью и 8 октября утром. Видимость составит 200-500 м (уровень опасности – желтый).

Водителям рекомендуют быть особо внимательными во время вождения. Советы водителям:

  • в условиях ограниченной видимости следует снизить скорость движения;
  • противотуманные фары надо включить с ближним светом;
  • стоит придерживаться безопасной дистанции с другими авто;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

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