Синоптики предупредили водителей о серьезной опасности на дорогах

В ближайшие полсуток в Киеве ожидается туман, потому водителям следует быть осторожными на дороге.
Об этом сообщают на сайте КГГА.
Синоптики прогнозируют туманную погоду 7 октября ночью и 8 октября утром. Видимость составит 200-500 м (уровень опасности – желтый).
Водителям рекомендуют быть особо внимательными во время вождения. Советы водителям:
- в условиях ограниченной видимости следует снизить скорость движения;
- противотуманные фары надо включить с ближним светом;
- стоит придерживаться безопасной дистанции с другими авто;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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