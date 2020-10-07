В Украине выбрали нового главу Национальной академии наук: что о нем известно

Главой Национальной академии наук Украины избран Анатолий Глебовича Загородний.
Об этом сообщают на сайте НАНУ.
За его кандидатуру отдали свой голос 426 академиков и членов-корреспондентов. Всего голосовали 637 человек.
Выборы прошли 7 сентября, хотя их проведение было запланировано на заседании президиума 13-17 апреля текущего года. Эти даты были перенесены из-за пандемии коронавируса в стране.
На должность президента Национальной академии наук Украины также претендовали академики НАН: Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко, Владимир Семиноженко.
Анатолий Загородний – академик НАН Украины (теоретическая физика, физика плазменных процессов), профессор, доктор физико-математических наук (Теоретическая физика).
- 1978 год – кандидатом физико-математических наук;
- 1935 год – старший научный сотрудник;
- 1991 год – доктор физико-математических наук;
- 1997 год – член-корреспондент НАН;
- 1998 год – профессор;
- 2006 год – академик НАНУ.
На должность президента Национальной академии наук Украины выдвинут коллективами 13 институтов и рядом академиков и член-корреспондентов НАН.
Как сообщал “источник”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сделала заявление о начале отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.