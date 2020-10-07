В Украине выбрали нового главу Национальной академии наук: что о нем известно

Главой Национальной академии наук Украины избран Анатолий Глебовича Загородний.

Об этом сообщают на сайте НАНУ.

За его кандидатуру отдали свой голос 426 академиков и членов-корреспондентов. Всего голосовали 637 человек.

Выборы прошли 7 сентября, хотя их проведение было запланировано на заседании президиума 13-17 апреля текущего года. Эти даты были перенесены из-за пандемии коронавируса в стране.

На должность президента Национальной академии наук Украины также претендовали академики НАН: Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко, Владимир Семиноженко.

Анатолий Загородний – академик НАН Украины (теоретическая физика, физика плазменных процессов), профессор, доктор физико-математических наук (Теоретическая физика).

1978 год – кандидатом физико-математических наук;

1935 год – старший научный сотрудник;

1935 год – 1991 год – доктор физико-математических наук;

1991 год – доктор 1997 год – член-корреспондент НАН;

1997 год – 1998 год – профессор;

1998 год – профессор; 2006 год – академик НАНУ.

На должность президента Национальной академии наук Украины выдвинут коллективами 13 институтов и рядом академиков и член-корреспондентов НАН.

Как сообщал “источник”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сделала заявление о начале отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.