СМИ: Огонь в Станично-Луганском районе подступает к позициям ВСУ

В селах Сизое и Болотенное Станично-Луганского района возникли новые пожары, огонь подступил и к позициям ВСУ, базирующиеся неподалеку.

Об этом рассказал корреспондент Громадського радіо

«Видно несколько очагов огня с обеих сторон линии разграничения. На эвакуацию, по информации поселкового совета, ждут 57 человек, для этого уже все готово. Здесь работают «скорые», ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областей. Также – наряды Нацполии и военные », – сообщил журналист.

Также по информации ТРК “Донбасс онлайн”, для эвакуации граждан приехал автобус Станично-Луганского дома культуры.