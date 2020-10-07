В Горском борются с огнем на двух улицах

В связи с обострением пожароопасной ситуации в Попаснянском районе 7 октября было проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



В начале заседания с докладом об имеющихся, локализованных и ликвидированных очагах возгорания доложил начальник 30-й Государственной пожарно-спасательной части Попаснянского участка ГСЧС Виталий Шахов.

Он сообщил, что в настоящее время удалось локализовать возгорание в селах Катериновка и Николаевка, ведется контроль окрестностей Попасной и продолжается борьба с огнем на двух жилых улицах в Горское. Там сейчас работает 4 единицы техники из Горского, Лисичанска и Северодонецка.

Однако, несмотря на очень сильный порывистый ветер, ситуация остается напряженной. В связи с этим первым пунктом протокола заседания комиссии стало выделение горюче-смазочных материалов для продолжения борьбы с пожарами в районе. Вторым вопросом повестки дня стало рассмотрение возможности приобретения для ДПРЧ-30 пожарных рукавов. Оба предложения были поддержаны единогласно всеми членами районной комиссии по ТЭБ и ЧС.