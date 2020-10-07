Огонь бушует возле Катериновки и Попасной, ситуацию осложняет ветер, – глава Попаснянской РГА

Сегодня, 7 октября, из-за сильного порывистого ветра возникли пожары в Попаснянском районе.

Об этом сообщает глава райгосадминистрации Роман Власенко в ФБ.

“ГСЧС сообщает, что в связи с порывистым ветром снова есть угроза населенным пунктам района Катериновка и Попасная! Крупные очаги пожара на неконтролируемой территории в районе Молодежного большим фронтом движутся в нашу сторону!

Будьте внимательны и осторожны!”, – сказано в сообщении.

Позднее Роман Власенко добавил, что горит в районе Катериновки и Николаевки, сложная ситуация сложилась в районе Попасной. Все экипажи ГСЧС работают, ожидается помощь от Лисичанска.