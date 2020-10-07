COVID-19 на Луганщине: +61 новый случай за минувшие сутки и одна смерть

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 61 новый случай COVID-19, лабораторно подтверждено выздоровление 55 человек. 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).
Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- г. Северодонецк +21;
- г. Рубежное +10;
- г. Лисичанск +7;
- Беловодский район +6;
- Кременской район 2;
- Станично-Луганский район 1;
- Марковский район +5;
- Новоайдарский район +6;
- Меловской район +3.
Таким образом, имеем всего 1393 случая коронавирусной
болезни, среди них 64 ребенка.
Активных больных, сегодня – 698 человека, из них 29 детей. Находятся на стационарном лечении – 150, на амбулаторном – 548.