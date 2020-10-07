COVID-19 на Луганщине: +61 новый случай за минувшие сутки и одна смерть

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За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 61 новый случай COVID-19, лабораторно подтверждено выздоровление 55 человек. 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • г. Северодонецк +21;
  • г. Рубежное +10;
  • г. Лисичанск +7;
  • Беловодский район +6;
  • Кременской район 2;
  • Станично-Луганский район 1;
  • Марковский район +5;
  • Новоайдарский район +6;
  • Меловской район +3.
    Таким образом, имеем всего 1393 случая коронавирусной
    болезни, среди них 64 ребенка.
    Активных больных, сегодня – 698 человека, из них 29 детей. Находятся на стационарном лечении – 150, на амбулаторном – 548.