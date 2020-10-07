COVID-19 на Луганщине: +61 новый случай за минувшие сутки и одна смерть

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 61 новый случай COVID-19, лабораторно подтверждено выздоровление 55 человек. 1 человек умер (житель Беловодского района, 72 года).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи в разрезе административных территорий области: