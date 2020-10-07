Будьте внимательны: 8 и 9 октября на Луганщине ожидается сильный ветер

В четверг, 8 октября, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Сильные заморозки. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, местами в воздухе и на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 19-24 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 6-8 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 6-8 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу, 9 октября, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, местами в воздухе и на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 19-24 0 тепла.