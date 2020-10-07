Виды и особенности печати на футболках

В современном мире налицо оригинальность в моде. И многие предпочитают выделиться из толпы. Для этого футболки на заказ с эксклюзивным принтом – то, что нужно. На сайте https://mirfutbolki.com.ua вы сможете купит подобные футболки. Для вас – профессиональная печать на футболках. И с ассортиментом достойных предложений вы сможете ознакомиться в любое удобное время на сайте МИР ФУТБОЛОК.

Практически каждый может позволить себе футболку с принтом. Печать на футболках пользуется популярностью и спросом. И подобные футболки можно преподносить в качестве сувенира с рекламным подтекстом или побаловать себя, чтобы ярко выделяться из серой толпы.

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Среди самых востребованных технологий печати стоит выделить прямую цифровую. В этом случае используют специальные чернила на водной основе. Подобная технология переноса изображения на поверхности ткани – наиболее простая. Для осуществления задуманного, необходимо иметь в распоряжении футболку и чернила, а также принтер по текстилю.

В результате созданное изображение будет ярким и насыщенным, также здесь стоит выделить высокое разрешение и стойкость.

Из положительных характеристик подобного способа следует выделить неограниченность в плане возможностей выбора. нанести изображение можно на хлопковую или синтетическую основу. Цвет ткани не имеет значения.

Сублимационная печать – еще один популярный вид. Уникальность подобного способа заключается в том, что рисунок переносится на поверхности полотна под воздействием высоких температур. И когда градусы подходят к отметке двести, чернила меняют структуру. жидкость превращается в газ, после чего снова возвращается в привычное состояние. Для печати изображений успешно используют обычный принтер, хотя здесь не обойтись и без специальной сублимационной бумаги, а также футболки, термопресса. Печать осуществляется и с помощью термопленки. Подобная технология бюджетна. При этом подобный метод предполагает наличие на поверхности футболки характерного отпечатка. Толстая пленка похожа на резину.

С помощью печати на футболке вы сможете подчеркнуть свой стиль и индивидуальность.