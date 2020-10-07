Оборудование лазерной маркировки – предложения PROSTO CNC

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Твердотельные YAG – это изделия первого поколения, которые успешно применяют для лазерной сварки в коммерческом секторе.

Газовые СО2 – это профильные граверы, которые используют для работы со стеклом или керамикой, а также деревом и пластиком, кожей и искусственным камнем.

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