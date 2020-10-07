В январе-июле население Луганщины сократилось почти на 6940 человек

На 1 августа 2020 года на Луганщине по оценке, осуществленной на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и смены места жительства, численность населения составляла 2128973 человека.

Об этом сообщается в докладе Главного управления статистики в Луганской области.



В течение января-июля 2020 года численность населения области уменьшилась на 6940 человек.



По сравнению с январем-июлем 2019 года объем естественного сокращения уменьшился на 833 человека.

Естественное движение населения в январе-июле 2020г. характеризовалось существенным превышением числа умерших над живорожденных: на 100 умерших – 28 живорожденных.

Структура основных причин смерти населения в январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем 2019 года почти не изменилась. Первое место занимают болезни системы кровообращения, второе – новообразования, третье – болезни органов пищеварения.