Из-за возгорания на окраине Лисичанска пострадали гаражный и дачный кооператив

Патрульные обнаружили возгорание между Лисичанском и поселком Малорязанцево.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Вчера, 5 октября, патрульные отдела безопасности дорожного движения обнаружили возгорание сухой травы на окраине Лисичанска, вблизи квартала 50 лет Победы.

Полицейские немедленно вызвали спасателей и собственными силами приступили к тушению огня, которое продолжили уже совместно с работниками ГСЧС, которые за несколько минут прибыли на место.



В результате возгорания пострадали здания гаражного и дачного кооперативов.

Патрульные призвали граждан быть крайне острожными в обращении с огнем.